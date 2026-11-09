Олимпийская чемпионка Шурочкина пострадала при пожаре в столичной квартире

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина пострадала при пожаре в квартире на западе Москвы.

Спортсменку доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. В медучреждении сообщили, что она перенесла операцию и сейчас находится в отделении реанимации и интенсивной терапии для ожоговых больных.

Пожар произошел в квартире на улице Багрицкого. По словам очевидцев, дымом заволокло весь этаж, горели личные вещи. Шурочкину обнаружили на лестнице с сильными ожогами.

По предварительным данным, причиной происшествия могла стать ошибка при розжиге электрокамина. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.