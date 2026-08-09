Детский сад на 300 мест построили в районе Выхино-Жулебино

В столичном районе Выхино-Жулебино построили детский сад на 300 мест. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

В здании предусмотрены 12 групп, многофункциональный физкультурный и музыкальный залы, кабинет для развивающих занятий, а также медицинские помещения и пищеблок. Кроме того, на территории детсада оборудовали игровое пространство и две спортивные площадки.

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