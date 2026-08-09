ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Ивановка в Харьковской области. Кроме этого, удары наносят по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, которые страна задействует в интресах ВСУ.

Наносят также массированные удары по украинской столице. ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд HIMARS производства США и чешский Vampire. Кроме этого, уничтожено 8 крылатых ракет и и более 800 БПЛА.

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