Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 августа, 09:45

Политика

ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Ивановка в Харьковской области

ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Ивановка в Харьковской области

Новости мира: глава Минфина США заявил о возможности скорого соглашения с Ираном

Новости мира: Испания ввела пограничный контроль с Италией

Российская армия за неделю взяла под контроль 6 населенных пунктов в зоне СВО

В ГД предложили смягчить правила тонировки стекол автомобилей

Новости мира: стрельба произошла в школе Таиланда

В Госдуме предложили рассказывать о здоровом образе жизни на уроках физкультуры

Путин провел телефонный разговор с командиром псковской дивизии ВДВ

Израильская армия нанесла серию ударов по югу Ливана утром 6 августа

Силы ПВО сбили более 600 украинских беспилотника над регионами

ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Ивановка в Харьковской области. Кроме этого, удары наносят по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, которые страна задействует в интресах ВСУ.

Наносят также массированные удары по украинской столице. ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд HIMARS производства США и чешский Vampire. Кроме этого, уничтожено 8 крылатых ракет и и более 800 БПЛА.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоДмитрий Козачинский

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика