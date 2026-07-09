Сергей Собянин и Сергей Кравцов поздравили выпускников с успешной сдачей ЕГЭ

Сергей Собянин и министр просвещения РФ Сергей Кравцов поздравили московских выпускников с успешной сдачей ЕГЭ. В рамках рабочей встречи они обсудили итоги государственной аттестации в столице.

По словам Кравцова, столица уверенно задает высокую планку образовательных результатов. В свою очередь, Собянин отметил, что для Москвы отличные итоги ЕГЭ станут стимулом для дальнейшей работы по повышению качества образования.

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