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09 июля, 13:30

Экономика

Запрет на экспорт дизельного топлива будет действовать в России до 31 июля

Запрет на экспорт дизельного топлива будет действовать в России до 31 июля

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Запрет на экспорт дизельного топлива будет действовать в России до 31 июля. Об этом рассказал экономист Олег Ханин.

Ограничение распространяется на антикризисный объем поставок и не затрагивает экспорт по межправительственным соглашениям и ранее заключенным контрактам. Мера направлена на поддержку внутреннего рынка топлива. Она позволит сохранить дополнительные объемы дизельного топлива внутри страны в ближайшие недели.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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