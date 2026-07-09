Запрет на экспорт дизельного топлива будет действовать в России до 31 июля. Об этом рассказал экономист Олег Ханин.

Ограничение распространяется на антикризисный объем поставок и не затрагивает экспорт по межправительственным соглашениям и ранее заключенным контрактам. Мера направлена на поддержку внутреннего рынка топлива. Она позволит сохранить дополнительные объемы дизельного топлива внутри страны в ближайшие недели.

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