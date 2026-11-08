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Новости

08 ноября, 23:30

Происшествия

Пострадавшую при стрельбе в Кракове россиянку перевели из реанимации

Пострадавшую при стрельбе в Кракове россиянку перевели из реанимации

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При стрельбе в польском Кракове пострадала россиянка

Россиянку, получившую ранение во время стрельбы в Кракове, перевели из реанимации в обычное отделение. Об этом сообщили в российском посольстве. Дипломаты следят за состоянием пострадавшей и поддерживают связь с ее близкими.

Стрельба произошла в субботу вечером в центре города. Нападавшего задержали, сейчас он находится в госпитале. Его мотивы пока не установлены, известно, что он действовал в одиночку. Кроме того, в доме мужчины обнаружили тела его родителей и сестры. В Польше объявили траур.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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