Пострадавшую при стрельбе в Кракове россиянку перевели из реанимации

Россиянку, получившую ранение во время стрельбы в Кракове, перевели из реанимации в обычное отделение. Об этом сообщили в российском посольстве. Дипломаты следят за состоянием пострадавшей и поддерживают связь с ее близкими.

Стрельба произошла в субботу вечером в центре города. Нападавшего задержали, сейчас он находится в госпитале. Его мотивы пока не установлены, известно, что он действовал в одиночку. Кроме того, в доме мужчины обнаружили тела его родителей и сестры. В Польше объявили траур.

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