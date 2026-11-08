Собянин: утверждена программа восстановления инфраструктуры Донецка

Власти Москвы утвердили программу восстановления инфраструктуры Донецка на 2027 год. Об этом Сергей Собянин сообщил на своей странице в МАХ.

С 2022 года столичные коммунальные службы помогают восстанавливать инженерную инфраструктуру, социальные объекты и дороги города, а также благоустраивать общественные пространства и готовить Донецк к зиме.

На следующий год запланировали 160 мероприятий. Работы пройдут в 2-х образовательных учреждениях, на стадионе, в ЗАГСе, центре для ветеранов и больнице. Кроме того, планируется отремонтировать почти 60 километров инженерных сетей, обновить дорожное покрытие на 13 объектах.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

