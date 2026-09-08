Власти Антальи заявили о безопасности российских туристов на фоне лесных пожаров

Лесные пожары в Анталье не угрожают отдыху россиян. Об этом заявили власти турецкого города. Дым и частицы пепла ранее заметили в аэропорту. Люди эвакуированы из сотен домов, выгорело 160 гектаров.

Туристы рассказали, что видели дым вдалеке и чувствовали минимальный запах гари. Затем ситуация стабилизировалась. Пожар взят под контроль, эвакуация из туристических зон не требуется.

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