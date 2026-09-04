"Московский патруль": бригадир стройки украл оборудование на 2 млн рублей в Новокосине

В столичном районе Новокосино полицейские задержали бригадира стройки, который организовал похищение оборудования на 2 миллиона рублей чужими руками.

Мужчина нанял грузовик с манипулятором и двух рабочих. Ничего не подозревавшим грузчикам он поручил перевезти стройматериалы с одного склада на другой. Оттуда бригадир сразу же отвез кабель в пункт приема металлолома, а полученные деньги потратил на личные нужды.

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