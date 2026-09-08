Ушаков сообщил о новом телефонном разговоре Путина и Трампа

Телефонный разговор Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа был конструктивным и весьма откровенным, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Разговор был сосредоточен на Украине. Трамп выступил за завершение конфликта и восстановление отношений между США и Россией, подчеркнув выгоду для обеих стран. Путин поддержал этот настрой и положительно оценил посредничество США в урегулировании конфликта.

По итогам разговора стороны условились продолжить работу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.