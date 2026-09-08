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08 сентября, 17:45

Политика

Ушаков сообщил о новом телефонном разговоре Путина и Трампа

Ушаков сообщил о новом телефонном разговоре Путина и Трампа

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Телефонный разговор Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа был конструктивным и весьма откровенным, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Разговор был сосредоточен на Украине. Трамп выступил за завершение конфликта и восстановление отношений между США и Россией, подчеркнув выгоду для обеих стран. Путин поддержал этот настрой и положительно оценил посредничество США в урегулировании конфликта.

По итогам разговора стороны условились продолжить работу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Переговоры по Украине
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