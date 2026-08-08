Движение временно ограничат в районе "Лужников" 9 августа из-за концерта

Движение временно ограничат в районе спортивной арены "Лужники" в воскресенье, 9 августа, из-за концерта. В связи с этим с 08:00 закроют съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора.

С 15:00 до окончания мероприятия нельзя будет проехать по участкам улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова и Трубецкой, а также по Проектируемому проезду № 2309. Кроме того, с 00:00 на участках ограничений запретят парковку.

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