Российская армия за неделю взяла под контроль 6 населенных пунктов в зоне СВО

За неделю российские военнослужащие взяли под контроль 6 населенных пунктов и еще 2 освободили, сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, российские войска нанесли 12 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками. В результате были поражены логистические центры, военные предприятия, объекты топливно-энергетической инфраструктуры и производственные цеха ВСУ.

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