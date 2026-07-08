Суперциклон принесет в Москву сильные дожди 11 и 12 июля. По прогнозам синоптиков, на город может выпасть до 80% месячной нормы осадков, или около 67 литров воды на квадратный метр.

В среду, 8 июля, в столице также ожидаются кратковременные дожди практически во всех районах. Температура воздуха поднимется до 20 градусов, однако из за высокой влажности и ветра будет ощущаться ниже.

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