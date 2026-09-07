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07 сентября, 11:55

Происшествия

Новости мира: Израиль вновь нанес удары по Ливану

Новости мира: Израиль вновь нанес удары по Ливану

Из-за схода лавины в горах Кабардино-Балкарии погибли 11 человек

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Новости мира: 22 человека погибли во время пожара на свадьбе в Конго

Израиль вновь нанес удары по Ливану. По данным министерства здравоохранения республики, погибли как минимум 10 человек. Ракетный обстрел пришелся на провинцию Набатия. Удары были нанесены по жилому дому. Сейчас продолжается разбор завалов, из-под обломков уже извлекли нескольких человек.

Президент США Дональд Трамп опубликовал изображение, на котором назвал премьер-министра Канады Марка Карни "губернатором", намекая на возможное присоединение страны к государству в качестве 51-го штата. При этом Карни, как и его предшественник Джастин Трюдо, заявлял, что Канада никогда и ни в какой форме не войдет в состав США.

В Сантьяго прошла демонстрация, приуроченная к 53-й годовщине военного переворота 1973 года. Участники шествия почтили память социалистического президента Сальвадора Альенде и тысяч жертв диктатуры Пиночета. Акцию ежегодно организуют правозащитные группы и родственники репрессированных.

Об этих и других темах – в эфире телеканала Москва 24.

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