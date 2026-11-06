Движение поездов на МЦД-3 изменится 7 и 8 ноября. Об этом сообщили в Дептрансе.

В отдельные периоды интервалы между поездами увеличатся до 20 минут, а на станции Митьково составят до 30 минут. Также сократится время работы поездов, следующих из Зеленограда-Крюкова в Ипподром и обратно. На Ленинградском направлении у некоторых составов изменятся расписание и список остановок.

Корректировки связаны с модернизацией путевой инфраструктуры на станции Ховрино и участке между Люберцами и Перово. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.