Прямые авиарейсы из Москвы в Саудовскую Аравию возобновятся 1 декабря

Прямые авиарейсы из Москвы в Саудовскую Аравию возобновятся с 1 декабря. Авиакомпания Saudia будет выполнять перелеты из аэропорта Шереметьево в Джидду на широкофюзеляжных самолетах Boeing 787 Dreamliner. Пока запланировано три рейса в неделю.

Полеты саудовских авиакомпаний в Россию приостановили в конце февраля из-за военного конфликта в регионе и закрытия воздушного пространства ряда стран.

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