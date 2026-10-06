Московские фонтаны начали готовить к зиме

В Москве завершился сезон фонтанов. Теперь городские службы готовят сооружения к зиме: очищают чаши и оборудование, проводят ремонт и после этого консервируют конструкции.

Всего в Москве больше 600 фонтанов. 98 самых крупных и знаковых комплексов находятся под управлением ГБУ "Гормост".

Зимой специалисты продолжат проводить профилактический ремонт насосного и электротехнического оборудования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.