Путин заявил о значимой роли Москвы в технологическом суверенитете России

Владимир Путин поблагодарил москвичей и отметил, что вместе с жителями столицы и всеми гражданами страны будут преодолены любые трудности и вызовы. По словам главы государства, благодаря Сергею Собянину, его команде и энергии жителей Москва стала одним из крупнейших промышленных, научных и культурных центров мира.

Собянин отметил развитие столицы за последний год. По его словам, в Москве строят новые станции метро, дороги, развязки, тоннели, жилые кварталы, детские сады, школы и объекты культуры.

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