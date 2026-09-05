Путин и Собянин открыли новые объекты в столице в День города

В День города в Москве открыли несколько инфраструктурных объектов. В церемонии по видеоконференцсвязи приняли участие Владимир Путин и Сергей Собянин.

Уникальный парк экстремальных аттракционов под открытым небом открылся в детском центре "Остров мечты". Комплекс стал крупнейшим парком развлечений России и вошел в топ-5 парков мира по числу механических аттракционов.

Новый московский вокзал "Серп и Молот" открыли на МЦД-4. Старую платформу реконструировали в современный крытый комплекс площадью более 7 тысяч квадратных метров. Вокзал соединил МЦД-4 с двумя линиями метро и маршрутами наземного транспорта.

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