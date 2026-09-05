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05 сентября, 11:30

Политика

Трамп сообщил, что Уиткофф и Кушнер приедут в Москву с предложением по Украине

Трамп сообщил, что Уиткофф и Кушнер приедут в Москву с предложением по Украине

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что в Москву прибудут спецпосланник Стивен Уиткофф и зять Джаред Кушнер. По словам Трампа, переговорщики привезут предложения по урегулированию конфликта на Украине, при этом принципиально новых инициатив в плане нет.

Ожидаются переговоры с Владимиром Путиным. Политолог отмечает, что подобные встречи уже проходили, однако сторонам не удавалось договориться и прийти к соглашению. После визита в Москву Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся на переговоры в Киев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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