В России могут поднять штрафы для водителей, которые объезжают пробки по обочинам. С таким предложением выступил глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин и направил соответствующее письмо премьер-министру Михаилу Мишустину.

Штраф хотят поднять с 2 250 до 5 000 рублей. Инициатива появилась из-за всплеска аварийности на дорогах этим летом. Сообщается, что больше всего нарушений зафиксировали в Москве, Подмосковье и в Санкт-Петербурге.

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