Собянин рассказал об интерьере второго вестибюля станции БКЛ "Рижская"

Второй вестибюль станции БКЛ "Рижская" готов более чем наполовину. Сергей Собянин сообщил, что его выполнят в футуристическом стиле. Вестибюль строят в дополнение к уже работающему, его интерьер оформят в современном лаконичном дизайне с чертами хай-тек.

Новый выход свяжет Большую кольцевую линию с транспортным узлом "Рижская". После открытия пассажиры смогут комфортно пересаживаться между метро и МЦД. Также улучшится связь между Мещанским и Алексеевским районами.

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