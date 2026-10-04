Московскому метрострою исполнилось 95 лет. За это время в столице сформировалась большая сеть подземных линий. В ближайшие годы планируется открыть еще более 60 новых станций, которые должны улучшить транспортное обслуживание жителей Москвы и области.

На Рублево-Архангельской линии одновременно строят пять станций. Станция "Липовая роща" готова более чем наполовину. Она расположена на глубине около 28 метров, а ее вестибюль оформят с природными мотивами. Станцию "Гольяново" на Арбатско-Покровской линии планируют достроить в 2028 году.

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