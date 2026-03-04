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04 марта, 22:30

Экология

Московская прокуратура организовала проверку из-за загрязнения реки Сетуни

Московская прокуратура организовала проверку из-за загрязнения реки Сетуни

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Межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку информации о загрязнении реки Сетуни в районе улицы Веренской. Тревогу забили местные жители, которые считают, что в акваторию сливают химические отходы.

Специалисты очистили речку и поставили боновые заграждения. Также были отобраны пробы воды для исследований. По результатам проверки будут приняты меры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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