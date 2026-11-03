В США начались промежуточные выборы в Конгресс

В США проходят промежуточные выборы в Конгресс, которые могут изменить расстановку сил в Вашингтоне. Американцы выберут всех членов Палаты представителей и треть сенаторов. Также поменяются сенаторы от штатов Огайо и Флорида. Эти места занимали вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио.

Согласно последним соцопросам, рейтинг одобрения американского лидера Дональда Трампа достиг исторического минимума – всего 32%. Больше всего граждане США поддерживают его противников – демократов. Подробнее о том, как эти выборы могут повлиять на отношения Москвы и Вашингтона, – в эфире телеканала Москва 24.