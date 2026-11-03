Три жилых дома из советской киноклассики отремонтируют в столице

В Москве ремонтируют три жилых дома, которые снимали в советских фильмах. Работы проводят специалисты комплекса городского хозяйства.

Дом на Большой Дорогомиловской улице появился в картине Эльдара Рязанова "Дайте жалобную книгу" 1965 года. Еще один дом из этого фильма находится на Страстном бульваре. Его построили в 1899 году по проекту архитектора Александра Мейснера.

Здание на Земляном валу снимали в картине "В добрый час!". Его возвели в 1928 году в стиле советского неоклассицизма. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.