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03 ноября, 19:00

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Три жилых дома из советской киноклассики отремонтируют в столице

Три жилых дома из советской киноклассики отремонтируют в столице

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В Москве ремонтируют три жилых дома, которые снимали в советских фильмах. Работы проводят специалисты комплекса городского хозяйства.

Дом на Большой Дорогомиловской улице появился в картине Эльдара Рязанова "Дайте жалобную книгу" 1965 года. Еще один дом из этого фильма находится на Страстном бульваре. Его построили в 1899 году по проекту архитектора Александра Мейснера.

Здание на Земляном валу снимали в картине "В добрый час!". Его возвели в 1928 году в стиле советского неоклассицизма. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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