В Минстрое сообщили о скором завершении реставрации Политехнического музея в Москве. Строители полностью обновили фасады здания и восстановили уникальный лепной декор. Сейчас внутри обустраивают экспозиционные зоны.

Политехнический музей, основанный в 1872 году, является одним из старейших научно-технических музеев мира. После реставрации площадь здания увеличится с 32 до 48 тысяч квадратных метров. Северный и Южный дворы оборудуют стеклянными купольными крышами.

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