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19 октября, 22:30

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Каток на Северном речном вокзале займет более 9 тыс квадратных метров

Каток на Северном речном вокзале займет более 9 тыс квадратных метров

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Каток на Северном речном вокзале займет более 9 тысяч квадратных метров. Его монтируют на Центральной и Фонтанной аллеях в форме креста. Одновременно кататься на площадке смогут около 1,5 тысячи человек.

Подготовку к зимнему сезону также начали на ВДНХ, в Парке Горького и "Лужниках". В Коломенском монтируют самый длинный каток в Европе на Царской набережной. Его главным украшением станет световая инсталляция более чем из 140 километров гирлянд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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