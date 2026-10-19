Каток на Северном речном вокзале займет более 9 тыс квадратных метров

Каток на Северном речном вокзале займет более 9 тысяч квадратных метров. Его монтируют на Центральной и Фонтанной аллеях в форме креста. Одновременно кататься на площадке смогут около 1,5 тысячи человек.

Подготовку к зимнему сезону также начали на ВДНХ, в Парке Горького и "Лужниках". В Коломенском монтируют самый длинный каток в Европе на Царской набережной. Его главным украшением станет световая инсталляция более чем из 140 километров гирлянд.

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