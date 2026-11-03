Каток в Парке Горького готовят к юбилейному ледовому сезону

Каток в Парке Горького готовится открыть 95-й сезон. Площадь ледового покрытия в этом году превысит 18 тысяч квадратных метров. Ледовые дорожки, в том числе, пройдут по Пушкинской набережной.

Для посетителей откроют 5 теплых павильонов проката. Сейчас специалисты завершают намораживание льда. Благодаря системе охлаждения кататься можно будет даже при температуре воздуха 10 градусов.

Также гостей ждут световые шоу, театральные представления на льду и большой детский каток. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.