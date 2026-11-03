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03 ноября, 07:30

Транспорт

Россиянам хотят разрешить покупать машино-места по "Семейной ипотеке"

Россиянам хотят разрешить покупать машино-места по "Семейной ипотеке"

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Россиянам хотят разрешить покупать машино-места по "Семейной ипотеке". Предложение депутаты направили вице-премьеру Антону Силуанову.

Как отмечают в письме, сейчас семья, приобретая квартиру по этой программе, не может включить стоимость расположенного в том же доме машино-места в льготный кредит. Поэтому для покупки места приходится оформлять отдельный рыночный заем или отказываться от парковки, в то время как машина, отмечают депутаты, часто является жизненной необходимостью для многодетных семей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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