Россиянам хотят разрешить покупать машино-места по "Семейной ипотеке". Предложение депутаты направили вице-премьеру Антону Силуанову.

Как отмечают в письме, сейчас семья, приобретая квартиру по этой программе, не может включить стоимость расположенного в том же доме машино-места в льготный кредит. Поэтому для покупки места приходится оформлять отдельный рыночный заем или отказываться от парковки, в то время как машина, отмечают депутаты, часто является жизненной необходимостью для многодетных семей.

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