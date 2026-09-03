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03 сентября, 11:45

Экономика

Путин заявил, что годовая инфляция в России составляет 6,3%

Путин заявил, что годовая инфляция в России составляет 6,3%

Путин призвал рационально расходовать бюджетные средства

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Инфляция в России составляет 6,3% в годовом выражении. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.

Президент отметил, что дефицит бюджета является некритичным, а уровень госдолга России остается одним из самых низких в мире. Путин призвал рационально расходовать средства и определять приоритеты, не перегружая финансовую систему и частные банки государственными заимствованиями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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