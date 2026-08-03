Минтранс и Минобороны создали оперштаб для защиты судов в Азово-Черноморском бассейне

Минтранс и Минобороны РФ создали оперативный штаб для защиты судов в Азово-Черноморском бассейне. Данное решение было принято на фоне атак украинских беспилотников, сообщили в министерстве транспорта России.

Оперштаб занимается построением альтернативных маршрутов доставки грузов. Как уточнили в ведомстве, несколько компаний уже выразили готовность взять на себя дополнительные перевозки.

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