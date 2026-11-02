В Москве стартовала неделя "Народы России". Фразу "Я люблю тебя, Москва" на разных языках можно было услышать в центре международной торговли 2 ноября.

Еще можно было познакомиться с традициями и обычаями разных народов России, поскольку в столице стартовала тематическая неделя, приуроченная ко Дню народного единства. Внешний вид участников Всероссийского форума национального единства – пожалуй, такой же элемент программы, как брифинги и деловые встречи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.