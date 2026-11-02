Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября, 23:45

Город

В Москве стартовала неделя "Народы России"

В Москве стартовала неделя "Народы России"

Игрок "Московского долголетия" рассказал о победе в турнире по Counter-Strike 2

Команда "Московского долголетия" разгромила зумеров в "Counter-Strike 2"

Сдать кровь в рамках акции в Москве пришли десятки опытных доноров

Участник "Литературного рейва" в библиотеке в Москве рассказал, как прошла вечеринка

В Москве начались праздничные мероприятия по случаю Дня народного единства

"Московский патруль": столичные судебные приставы провели рейд по должникам алиментов

"Московский патруль": сотрудники столичной Росгвардии спасли попавшего в ДТП байкера

В московских многоэтажках все чаще возникают конфликты из-за колясок на лестничных клетках

"Московский патруль": в Москве пройдут усиленные проверки оплаты проезда в транспорте

В Москве стартовала неделя "Народы России". Фразу "Я люблю тебя, Москва" на разных языках можно было услышать в центре международной торговли 2 ноября.

Еще можно было познакомиться с традициями и обычаями разных народов России, поскольку в столице стартовала тематическая неделя, приуроченная ко Дню народного единства. Внешний вид участников Всероссийского форума национального единства – пожалуй, такой же элемент программы, как брифинги и деловые встречи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоИрина РоссиусАнастасия Тареева

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика