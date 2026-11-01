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01 ноября, 10:20

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"Ночь видеоигр" прошла в Московском кластере видеоигр и анимации

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Майкл из GTA V, пенсионеры против зумеров, десятки активностей: в Московском кластере видеоигр и анимации прошла "Ночь видеоигр". Она стала кульминацией второй Недели видеоигр, организованной столичным Агентством креативных индустрий.

Все пространство кластера в эту ночь превратилось в гигантскую игровую зону. На подземной парковке организовали тематический сектор "Форсаж" с выставкой тюнингованных авто, ретроавтоматами, аэрохоккеем и настольным футболом. Первый этаж посвятили настольным играм и мини-турнирам по тетрису. Второй этаж стал территорией ностальгии: посетители сражались на приставках Dendy, SEGA и PlayStation 1. А на третьем этаже развернулись баталии на современных консолях по Mortal Kombat, а также футбольным и гоночным симуляторам.

В рамках "Ночи видеоигр" прошел кибертурнир "Московского долголетия". Сборная игроков старше 55 лет сыграла в Counter-Strike 2 против команды популярных блогеров и не оставила молодежи шансов.

Специальным гостем мероприятия стал американский актер Нед Люк, подаривший лицо, голос и движения главному герою культовой игры GTA V Майклу де Санте. На встречу с ним пришло множество фанатов.

На масштабной вечеринке геймеров побывала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

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