Невероятное произошло в мире киберспорта – команда "Московского долголетия" разгромила зумеров в "Counter-Strike 2". Игра прошла в напряженной борьбе. Но опыт старшего поколения оказались сильнее скорости и реакции молодых соперников.

Серебряные геймеры сносили их одного за другим. В итоге матч завершился со счетом 13:10, что вызвало живой отклик у зрителей. Команду победителей готовил профессиональный наставник Роман Макаров. По совместительству он сын киберспортсменки "Московского долголетия".

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