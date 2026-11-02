Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября, 23:00

Технологии

Команда "Московского долголетия" разгромила зумеров в "Counter-Strike 2"

Команда "Московского долголетия" разгромила зумеров в "Counter-Strike 2"

"Новости дня": высокотехнологичный завод коммунальной техники открыт в Москве

Сергей Собянин сообщил об открытии завода инновационной спецтехники

Массовый сбой у провайдера Beget затронул российские сайты и серверы

Криптобиржа Binance частично возобновила вывод средств после хакерской атаки

МЧС России восстанавливает работу информационных ресурсов после кибератаки

"Ночь видеоигр" прошла в Московском кластере видеоигр и анимации

Роботы-доставщики с начала работы сервиса выполнили более 2 миллионов заказов

Финал конкурса "Лидеры цифровой трансформации" состоялся в кластере "Ломоносов"

Исполнитель роли Майкла из GTA V предложил перенести действие игры в Москву

Невероятное произошло в мире киберспорта – команда "Московского долголетия" разгромила зумеров в "Counter-Strike 2". Игра прошла в напряженной борьбе. Но опыт старшего поколения оказались сильнее скорости и реакции молодых соперников.

Серебряные геймеры сносили их одного за другим. В итоге матч завершился со счетом 13:10, что вызвало живой отклик у зрителей. Команду победителей готовил профессиональный наставник Роман Макаров. По совместительству он сын киберспортсменки "Московского долголетия".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
технологиигородвидеоИрина Россиус

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика