МЧС России восстанавливает работу информационных ресурсов после кибератаки

МЧС России восстанавливает работу своих информационных ресурсов после ночной кибератаки. Из-за вмешательства хакеров на некоторых площадках ведомства появились ложные сведения. В ведомстве заявили, что опубликованные сообщения не соответствуют действительности.

В МЧС призвали граждан сохранять спокойствие и следить за сообщениями в официальных источниках. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.