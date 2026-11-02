Представители 35 стран примут участие в международной неделе "Народы России"

Представители 35 стран ближнего и дальнего зарубежья примут участие в международной неделе "Народы России", которая стартовала в Москве. Форум приурочили ко Дню народного единства.

Вице-премьер России Татьяна Голикова подчеркнула, что, несмотря на различия в языках и обычаях, жителей России объединяют общие ценности: любовь к Родине, забота о семье, уважение к старшим и взаимопомощь.

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