Медведи стали чаще выходить к людям в Подмосковье

В подмосковных лесах могут обитать около 80 бурых медведей, при этом за 3 месяца число обращений из-за следов хищников выросло вдвое. Один из медведей недавно вышел на участок в деревне Талдомского района.

По словам зоолога Оса Арутюняна, осенью звери активно набирают вес перед спячкой и ищут легкодоступную пищу, в том числе рядом с человеческим жильем. Специалист отметил, что отходы и домашние животные могут привлекать медведей к населенным пунктам.

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