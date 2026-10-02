Эксперт предупредил о риске возгорания зарядной станции у дома в Крылатском

Вероятность возгорания зарядной станции для мопедов при интенсивной эксплуатации может быть высокой. Об этом рассказал эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко, комментируя ситуацию с зарядным оборудованием, установленным у жилого дома в Крылатском.

Жители утверждают, что не давали согласия на установку станции и жалуются на шум от курьеров, которые меняют аккумуляторы. Председатель ТСЖ Эдуард Петлевой также сообщил, что товарищество не разрешало устанавливать оборудование.

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