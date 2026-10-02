День среднего профессионального образования отмечают в России 2 октября. В Москве колледжи предлагают подготовку по разным направлениям – от программирования и медицины до строительства и творческих профессий.

При этом в столице обновляют условия для обучения. Уже модернизировали около 1,5 тысячи мастерских и лабораторий. Для практической подготовки студентов в городе также работают 4 флагманские площадки.

Почему обучение в колледжах становится все более востребованным? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.