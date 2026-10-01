Сергей Собянин: открыт северный вестибюль городского вокзала Москва-Сити

На городском вокзале Москва-Сити Сергей Собянин открыл северный вестибюль и платформу международного сообщения Москва – Минск.

Скоростные "Ласточки", курсирующие между столицами России и Белоруссии, перевозят 800 тысяч пассажиров в год. Теперь для них путь из центра одного города до центра другого будет сопоставим с авиаперелетом. Также на новой станции будут останавливаться поезда из Смоленска.

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