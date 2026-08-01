Адвокат рассказал о штрафах за нарушение правил установки кондиционеров

Хаотичное размещение кондиционеров часто провоцирует конфликты между соседями. Стекающий конденсат попадает на расположенные ниже окна и подоконники, создавая сильный шум в ночное время.

Как отметил адвокат Роман Францев, чаще всего проверка начинается после обращения жителей. Если специалисты выявят, что оборудование установлено с нарушением требований к фасаду дома, собственнику могут назначить штраф. Также управляющая компания вправе обратиться в суд, чтобы добиться демонтажа или переноса кондиционера.

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