США нанесли удары по пунктам управления дронами в Иране

Американцы нанесли удары по иранскому радару и пунктам управления беспилотниками, сообщили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM). По его данным, цели находились в Гаруке и на острове Кешм, а действия были предприняты в целях самообороны.

В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ударе по американской базе, с которой, по их версии, велась атака на иранские объекты.

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