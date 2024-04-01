"Мой район": Главархив Москвы. Район Марьина Роща

Документы об истории Москвы и ее жителях за последние три столетия занимают несколько больших зданий Главного архива столицы. В его фондах хранятся миллионы документов, записей, фотографий и других артефактов. Говорят, что если составить их все на одну полку, то ее длина будет равна длине МКАД.

Пополнять Главархив помогают и жители столицы. В рамках акции "Москва – с заботой об истории" они передали уже более 14 тысяч документов и предметов, среди которых – письма, фотографии, дневники, предметы гардероба и быта. Кроме того, сервисы фондов стали доступнее: теперь, чтобы узнать историю своей семьи, необязательно идти в читальные залы Главархива. С его документами можно ознакомиться в Интернете.

Какие еще документы и секреты хранит Главархив Москвы? Об этом – в программе "Мой район".