"Мой район. Обратная связь": ФОК у станции метро "Дмитровская" ввели в эксплуатацию

В эксплуатацию ввели физкультурно-оздоровительный комплекс возле станции метро "Дмитровская". Он находится на Большой Новодмитровской улице.

ФОК предназначен для студентов колледжа по подготовке социальных работников и для всех жителей района. Площадь комплекса – более пяти тысяч квадратных метров. Там можно будет заниматься самыми разными видами спорта.

На первом этаже обустроили плавательную зону с детским и взрослым бассейнами. На втором этаже – тренажерный зал с массажным кабинетом, а на третьем – уникальный зал для игровых видов спорта.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".