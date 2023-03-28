Бочкарев: платформа станции "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии метро готова на 50%

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Устройство основных конструкций платформы станции "Физтех" на участке продления Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена выполнили на 50%. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя Сергея Собянина по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

"В целом на станции "Физтех" монолитные работы выполнены более чем на две трети, а конструкции самой платформы – наполовину. Сейчас завершается возведение основных конструкций свода платформенной части станции с помощью передвижной металлической опалубки", – подчеркнул он.

Заместитель мэра отметил, что в настоящее время специалисты проводят бетонирование технических уровней.

По словам генерального директора АО "Мосинжпроект" Юрия Кравцова, в северном вестибюле станции готовность монолита составляет практически половину, в южном – более чем треть. Строители проводят внутреннее обустройство перегонных тоннелей.

Ранее говорилось, что специалисты приступили к архитектурно-отделочным работам в пассажирской зоне на станции "Яхромская" Люблинско-Дмитровской линии метро. Бочкарев подчеркнул, что в данный момент строители начали отделку стен платформенного участка.

Кравцов рассказал, что строители покрасят помещения над платформой, включая те, в которых разместится тягово-понизительная подстанция. Также он добавил, что продолжается кирпичная кладка внутренних стен и перегородок.

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