Более 19 тысяч пассажиров воспользовались новым вокзалом Марьина Роща после его открытия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Со дня открытия нового городского вокзала Марьина Роща второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) им воспользовались свыше 19 тысяч пассажиров. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, раньше жители Москвы пользовались метро и наземным транспортом, однако теперь они могут передвигаться через удобную пересадочную станцию, через которую можно попасть на Люблинско-Дмитровскую и Большую кольцевую линии.

"По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем развивать рельсовый каркас столицы. В Москве появляются новые транспортно-пересадочные узлы, которые позволяют москвичам строить мультимодальные маршруты с использованием разных видов транспорта и экономить время в пути. В марте на D2 появился еще один такой узел – Марьина Роща", – подчеркнул заместитель мэра.

Ликсутов указал, что новый вокзал стал 23-й пересадочной станцией на МЦД. На нем была создана комфортная инфраструктура с возможностью пересадки на две линии метро и наземный транспорт, напомнил он.

2 марта мэр Москвы открыл новый вокзал Марьина Роща. Его построили с учетом особенностей маломобильных граждан и пассажиров с детьми. Также там установили лифты и эскалаторы, а надземный вестибюль теперь будет выполнять функцию пешеходного перехода между двумя частями района.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что третий и четвертый маршруты МЦД планируют запустить до конца 2023 года. Диаметры объединяют в себе формат пригородных электричек и столичного метро. Он добавил, что такие проекты позволяют не только разгрузить автомобильные дороги, но и улучшить экологическую ситуацию.

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