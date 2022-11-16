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"Мой район. Обратная связь": в Москве завершили реставрацию Литинститута имени Горького

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Здание Литературного института имени Максима Горького сдали в эксплуатацию после реставрации. Оно полностью готово к приему студентов.

В 2017 году в учреждении начались строительно-монтажные и реставрационные работы. За этот период был проделан широкий спектр работ, в том числе реконструкция сетей инженерного обеспечения, несущих элементов и каркаса здания.

Специалистам удалось сохранить исторический облик Литературного института. По архивным документам был полностью воссоздан фасад здания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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