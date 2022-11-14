15 водоемов восстановили в Москве с начала 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве с начала текущего года привели в порядок 15 водоемов. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Специалисты <...> провели работы по восстановлению и благоустройству 15 столичных водоемов, в том числе Михайловского, Владимирского, Калитниковского и Медведковского прудов. Их очистили от иловых отложений, отремонтировали береговые полосы, высадили водную растительность, провели благоустройство прилегающей территории", – рассказал заммэра Петр Бирюков.

Еще на 10 водоемах, добавил вице-мэр, работы продолжаются. Их планируется завершить в следующем году.

Отмечается, что специалисты регулярно обследуют водные объекты Москвы, поскольку они являются важной частью городской среды и экологии. В случае обнаружения проблем принимается решение о проведении реконструкции, при этом учитывается мнение и самих горожан.

Ранее стало известно, что за минувший сезон летней речной навигации коммунальный флот Москвы собрал с поверхности столичных водоемов около 600 тонн мусора. Также было ликвидировано порядка 80 загрязнений.

Значительное внимание уделялось верховьям Москвы-реки.



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