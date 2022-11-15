В Москве приступили к механизированному подметанию проезжей части

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Специалисты приступили к мероприятиям по механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой. Информацией об этом поделились в телеграм-канале городского хозяйства Москвы.

Там рассказали, что работники повторят цикл процедур по мере выпадения осадков.

Кроме того, отмечается, что особое внимание специалисты уделят очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, а также социальным объектам.

Ранее сообщалось, что столичные городские службы Москвы начали первую в новом осенне-зимнем сезоне противогололедную обработку дорог и тротуаров. Уточнялось, что подобные мероприятия проводятся при получении неблагоприятного прогноза погоды для исключения скользкости.

Столичные дороги и тротуары начали обрабатывать от гололедицы

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